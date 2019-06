Viele Attraktionen für Kinder in Grevenbroich-Elsen : Rund 80 Ehrenamtler sorgen für ein tolles Kinderfest in Elsen

Auch ein Bühnenprogramm gehörte zum Elsener Kinderfest am Samstag. Außerdem konnten die Kinder hüpfen, klettern und vieles mehr. Foto: Dieter Staniek

Elsen Das Elsener Kinderfest der Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth am Samstag war so groß wie nie und wegen des angenehmen Sommerwetters auch so gut besucht wie nie zuvor.

Die Begeisterungsschreie der Kinder waren schon von weitem zu hören – sie kamen von der 25 Meter langen Wasserrutsche, eine der Hauptattraktionen. Dietmar Wolf, Vorsitzender des Fördervereins der Kirmesgesellschaft, war vom Einsatz der Ehrenamtler begeistert. Einer davon war Christian Abels. „Wir wollen Kindern einen unbeschwerten Tag bieten“, erklärte Abels zu dem Fest.

Klompenkönig Dirk Bennert hatte sich einen harten Job ausgesucht: Der Losverkauf lief eher schleppend. Königin Melanie hatte da schon eine dankbarere Aufgabe: Am Getränkestand gab es viel zu tun. Das Kinderspielfest in dieser Form wurde jetzt zum dritten Mal organisiert. Rund 80 Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf, hatte etliche Pavillons aufgebaut. Die Kids kamen aus dem Staunen kaum raus. Ein tolles Fotomotiv: Die Mutigeren unter den Kleinen ließen sich zusammen mit Starwars-Helden wie Chewbacca oder Darth Vader fotografieren, die Darsteller dürften in ihren aufwändigen Kostümen sicher tierisch geschwitzt haben.

Ein schattiger Platz unter der ausladenden Krone einer Eiche war Kindern sicher, die furchtlos ihre Kletterkünste testeten – bis die roten Cola-Kästen in sich zusammenfielen. Michael Gratzfeld und Friedrich Barkhausen von den Gustorfer Pfadfindern sicherten die Kletterer.

Kindern die Angst vor einem Krankenhausaufenthalt zu nehmen, hatten sich die Mitglieder des Jugend-Rotkreuz auf die Fahne geschrieben. Patienten waren mehr oder weniger stattliche Teddybären, aus Johannes Baum wurde Dr. Johannes: Der diagnostizierte oft übermäßigen Verzehr von Süßigkeiten.