Großeinsatz der Forstkolonne in Grevenbroich Rund 1000 Bäume im Wald umgestürzt

Motorsägen kreischen im Bend nahe dem Tiergehege und an vielen anderen Stellen im Stadtgebiet. Die Forstkolonne der Stadtbetriebe hat alle Hände voll zu tun, um die Schäden der stürmischen Tage im Dezember zu beseitigen. Vor allem Eschen, die durch Trockenheit vergangener Jahre und Krankheitsbefall geschädigt sind, hat der Sturm dahingerafft. „Die fallen aber schon bei geringen Windgeschwindigkeiten. Wir werden noch in den nächsten zwei Wochen damit beschäftigt sein, nur die Bäume an den Wegen zu beseitigen“, berichtet Stadtförster Frank Wadenpohl. Insgesamt seien vom Sportplatz in Kapellen bis zum Neurather See circa 1000 Bäume betroffen. Umgefallene Bäume müssen zerkleinert und aus den Beständen herausgezogen werden. Andere, die umzustürzen drohen, müssen zur Verkehrssicherung gefällt werden.