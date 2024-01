Baustelle in Grevenbroich ruht seit Monaten Die „Ruinen von Langwaden“ könnten neue Investoren locken

Manche dürften sich am Mittwochmorgen verdutzt die Augen gerieben haben: Bautätigkeiten an den Bonafide-Häusern! Zu sehen waren vier Bauarbeiter, die den Bürgersteig vor zwei der Ruinen geöffnet haben und Leitungen verlegten. Auch ein kleiner Bagger kam zum Einsatz. Die Hoffnung, dass es nun weitergeht mit dem Bau der insgesamt fünf Häuser am Ortseingang des Klosterdorfs, hat sich am Mittwoch allerdings rasch zerschlagen. „Wir sind im Auftrag der Telekom hier“, sagte einer der Arbeiter. Mit dem Hochbau an sich hätten sie nichts zu tun. Internet und Telefonie für unfertige Rohbauten? Manch einer mag da ungläubig mit dem Kopf schütteln. Offenbar handelt es sich um einen bereits vor längerer Zeit erteilten Auftrag.