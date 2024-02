Baustelle in Grevenbroich Rechnung offenbar nicht bezahlt – Zaun an „Ruinen von Langwaden“ abgebaut

Seit Monaten herrscht Stillstand auf der Baustelle. Der Investor ist abgetaucht und nicht erreichbar – auch nicht für die Stadt. „Notfalls müssen wir selbst tätig werden“, sagt Lukas Maaßen. Da die Stadtbetriebe jedoch nicht über die notwendigen rund 400 Meter Bauzaun verfügen, müsse ein anderes Unternehmen hinzugezogen werden. Am Mittwoch versuchte die Stadt, in Kontakt mit der Firma zu treten, die den Zaun am Dienstag demontiert hatte.