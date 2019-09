TV-Moderator dreht in Grevenbroicher Kindertageseinrichtung : Rudi Cerne picknickt mit 102 Kindern

Zum Abschluss der Geburtstagsparty ließen „Aktion Mensch“-Botschafter Rudi Cerne und die Kita-Kinder kunterbunte Ballons in den Elsener Himmel steigen. Foto: D. staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die „Aktion Mensch“, deren Botschafter der TV-Moderator ist, wird 55 Jahre. Ein Geburtstagspicknick wurde jetzt in der integrativen Kita „Blumenwiese“ gefeiert und fürs ZDF aufgezeichnet. Sendetermin ist am 13. Oktober 2019.

Normalerweise sind es 38 Leute, die die Kinder der integrativen Einrichtung „Blumenwiese“ betreuen. Und der sportliche Mann mit dem blauen Oberhemd, der pünktlich zum Frühstück auf der Bildfläche erschien, gehört definitiv nicht dazu. Er entpuppte sich nicht als neuer Betreuer, beim Gast handelte es sich um Eislauflegende und TV-Moderator Rudi Cerne. Da der 61-Jährige ehrenamtlicher Botschafter der „Aktion Mensch“ ist und die Sozialorganisation 55 wird, wurde jetzt kurzerhand die Geburtstagsparty anlässlich dieses Jubiläums in die Elsener Kita verlegt. Wie fröhlich gefeiert wurde, ist in der Sendung am 13. Oktober zu sehen. Denn natürlich wurde das Fest fürs ZDF aufgezeichnet.

Mittendrin und immer dabei der prominente Gast – der übrigens heute Geburtstag hat. „Das ist den Kindern doch egal, was ich beruflich mache“, sagte der Moderator lachend. „Berührungsängste kennen sie keine“, stellte er rasch beim gemeinsamen Essen fest. „Meine Nachbarin erzählte mir gleich, wie sie sich beim Pfannkuchen backen am Finger verbrannt hat“. Und als es zum Spielen aus der Turnhalle in den Garten ging, riefen die Blumenwiesler: „Rudi, kommst du mit?!“. Vorher allerdings schnitt der Sportjournalist noch die eigens hergestellte Geburtstagstorte in Form einer „55“ an. „Das ging ganz geschmeidig, und ich habe auch nicht gekleckert.“ Mitgegessen hat der ZDF-Mann aber nicht - „Ernährung ist und bleibt bei mir ein wichtiges Thema“, bekennt Rudi Cerne. Von seinem Wettkampfgewicht bester Zeiten von 68,5 Kilo ist er nur wenig entfernt. „Ich haushalte mit den Kohlehydraten“, gab er gerne zu.

Info Inklusive Kita Blumenwiese baut um Einrichtung In der inklusiven Kita Blumenwiese werden 102 Kinder mit und ohne Behinderung in vier Gruppen betreut. Umbau Der jetzige Altbau soll 2020 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Mit 110.000 Euro fördert die „Aktion Mensch“, deren Botschafter Rudi Cerne ist, die Maßnahme.

Lieber als über vergangene Zeiten („freiwillig gehe ich inzwischen in keine Eishalle mehr“) zu plaudern, kümmerte er sich um die Blumenwiesler. Gemeinsam und überaus vielstimmig wurde „Happy birthday“ gesungen, getanzt. Kunterbunte Luftballons stiegen in den Himmel – oder wenigstens ins Geäst der Bäume. „Das ist hier eine ganz tolle Einrichtung“, freute er sich über das „beispielhafte Miteinander“ von Kindern mit und ohne Behinderung. „Ich bin immer erstaunt, wie reibungslos und gut dieses Miteinader funktioniert.“ Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam entsprechend ihren Fähigkeiten einzubinden und zu fördern, sei klug. Unvergessen bleibt der Besuch auch, weil die Kinder ihn mit einem selbst gearbeiteten Geschenk in knalligem Orange verabschiedeten.