Neue Kleiderstube in Grevenbroich eröffnet : Rotes Kreuz zieht in Fußgängerzone

Gemeinsam mit Vizebürgermeister Edmund Feuster (Mitte) stießen die Rotkreuzler auf die neue Kleiderstube in der Fußgängerzone an. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Neuer Standort für Kleiderkammer wurde in leer stehendem Geschäft gefunden.

Das Deutsche Rote Kreuz ist ein solider Mieter – kein Wunder, dass Miteigentümerin Ingeborg Milutin nach vielen Pächterwechseln glücklich ist: „Ich habe ein sehr gutes Gefühl und bin sehr zufrieden.“ Das Schaufenster ist attraktiv dekoriert, auf den ersten Blick erinnert es an die Auslage einer ganz normalen Boutique. Dieser Aufwand lohnt sich dank der vielen Passanten, die Tag für Tag an der Kleiderkammer vorbeikommen. „Laufkundschaft hatten wir an der Röntgenstraße so gut wie keine“, gab Marc Dietrich zu verstehen. Wer Kleidung für ganz kleines Geld sucht, dürfte auf jeden Fall fündig werden. Alles wird sehr übersichtlich präsentiert.