Jubiläum beim DRK-Ortsverband Wevelinghoven Rotes Kreuz feiert „Hundertjähres“ mit Erbsensuppe und Würstchen

An Arbeit mangelt es nicht, zumal die Wevelinghovener zum Jahresende auch noch Aufgaben in Kapellen übernommen hat, nachdem der dortige Ortsverband zuletzt personell nicht mehr in der Lage war, weiterhin alle Aufgaben zu übernehmen. Ob Fußballturniere oder Schützenfeste, die DRK-Jubiläums-Ortsgruppe ist immer vor Ort. Hinzu kommen nicht weniger als 13 Blutspendetermine pro Jahr sowie Katastrophenschutzeinsätze in Hochwassergebieten. Alle 14 Tage trifft man sich zu den Heimabenden an der Poststraße 17.