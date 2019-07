Verkehrsverein Grevenbroich stellt Finanzierung sicher : Gartenschau-Rad wird im September saniert

Verkehrsvereins-Vorsitzender Walter Flöck am Ettl-Rad, das bald wieder in einem leuchtenden Rot erstrahlen soll. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die Finanzierung steht: Der Verkehrsverein hat genügend Sponsoren ins Boot geholt, um das Wahrzeichen der Landesgartenschau zu restaurieren. Nach dem Grevenbroicher Schützenfest werden die Arbeiten beginnen.

Die Finanzierung steht, das Wahrzeichen der Landesgartenschau 1995 kann wieder auf Vordermann gebracht werden. Der Verkehrsverein (VV) hat sich innerhalb eines Jahres erfolgreich um Sponsoren bemüht, so dass die Renovierung beginnen kann. Dafür gibt es schon einen Termin: Mit einem Bürger-Fest soll das Projekt am Samstag, 7. September, offiziell an den Start gehen. „Endlich“, atmet VV-Vorsitzender Walter Flöck auf.