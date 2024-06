Innenstadt-Möblierung in Grevenbroich Rote Bänke und graue Blumenkübel für die Fußgängerzone

In der Fußgängerzone soll es künftig ein wenig bunter zugehen: Die Stadtbetriebe planen den Kauf von Pflanzkübeln, die so bestückt werden sollen, dass darin vom Frühling bis in den Spätsommer hinein immer etwas blüht. Die dunkelgrauen, aus Stahlblech fabrizierten Behälter werden am Donnerstag dem Baubeirat vorgestellt. Grünes Licht der Politiker vorausgesetzt, sollen die Kübel in der zweiten Jahreshälfte aufgestellt werden.