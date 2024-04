Spenden für das Martin-Luther-King-Haus Rotary-Club in Grevenbroich verschreibt sich dem „Küchenzauber“

Dass das Martin-Luther-King-Haus in die Gunst des Rotary-Clubs fällt, freut die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinde. „Das Jugendzentrum ist kontinuierlich gut frequentiert“, sagt Pfarrerin Alexandra Rosener. Ernährung spiele in dem Haus eine wichtige Rolle. Eine warme Mahlzeit am Tag sei für viele Kinder und Jugendliche keine Selbstverständlichkeit. Dem will die Kirchengemeinde mit ihrem Angebot entgegenwirken: Die Besucher des Zentrums sollen gemeinsam kochen; und das am besten in einer offenen und besser ausgestatteten Küche. Das Essen habe auch etwas gemeinschaftsstiftendes, sagt die Pfarrerin.