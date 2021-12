Mehr als 30.000 Euro gespendet : Rotary Club hilft den Flutopfern

Grevenbroich Die Grevenbroicher Rotarier schickten mehr als 30.000 Euro in die Hochwassergebiete. Lokale Projekte wurden aber nicht vernachlässigt. Der Club unterstützte weiterhin Schulen, Vereine und Organisationen.

„Dabei haben wir uns das rotarische Netzwerk zunutze gemacht, zu dem weltweit 34.000 Clubs gehören“, sagt Incoming President Stefan Pick. So spendeten auch Rotarier aus Polen , Rumänien, Taiwan und Chile . So konnte den Clubs in den Hochwasserregionen rund 4,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Weitere 3,9 Millionen Euro kamen aus dem Hilfskonto Rotary Deutschland und dem Förderverein des Rotary Clubs Hagen .

Die heimischen Projekte des Clubs seien aber nicht vernachlässigt worden. So haben die Rotarier in diesem Jahr zahlreiche CO2-Messgeräte in Selbstbauweise in Grundschulen verteilt. Zudem unterstützt der Club den Verein „Alte Feuerwache“ in dem Ziel, Jugendliche in ihrer Selbstbehauptung und ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Und die „Singpause“, die 2013 vom Rotary Club ins Leben gerufen wurde, kann bald an allen Grevenbroicher Grundschulen etabliert werden.