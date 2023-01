Goldhochzeit in Grevenbroich Rosenmontag war Auftakt für 50 Ehejahre

Sie wuchs in der Südstadt auf, er in Düsseldorf. Die Wege der beiden kreuzten sich 1969 in der Landeshauptstadt. Beim Karneval lernten sich Karin und Manfred Albrecht kennen. „Ich hatte direkt so ein Bauchgefühl – das könnte der Richtige sein“, erinnert sich die 71 Jahre alte Jubilarin. Am 26. Januar 1973 wurde standesamtlich geheiratet. Nach der Geburt der Kinder Volker und Andrea zog die Familie in ein Haus in Neukirchen.