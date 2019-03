Sportlerehrung in Grevenbroich: Rosi Cremer ist Ehrenamtlerin des Jahres

Grevenbroich Die Stadt und der Stadtsportverband ehrten jetzt erfolgreiche Athleten aus Grevenbroich. Prominenter Gast des Abends war der ehemalige Profi-Boxer Torsten May, der aus seinem bewegten Leben berichtete.

Die Sportlerehrungen von Stadt und Stadtsportverband haben ihren festen Platz im Jahresterminkalender. Heinz-Peter Korte, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, und sein Stellvertreter Ceylan Er konnten am Freitag mehr als 300 Erwachsenen zur Stadtmeisterschaft gratulieren – am Sonntag wurden dann die jungen Sportler geehrt. Damit bestätigt sich, was Bürgermeister Klaus Krützen feststellt: „Sport ist nicht nur gut für Körper und Geist, sondern stellt auch ein gesellschaftliches Element dar.“

Geehrt wurden die Stadtmeister in Sportarten wie City-Lauf, Faustball, Fußball, Leichtathletik, Minigolf, Schießsport, Tischtennis und Turnen sowie die überörtlichen Sieger und Meister im Judo, Ladiesfootball, Leichtathletik, Modellflug, Motorsport, Prellball, Ringen, Schießsport, Skat, Turnen und Tischtennis. Im Anschluss daran wurde Siegfried Görmann vom TV Germania Gustorf für 18 Jahre Vorstandsarbeit und in Abwesenheit Jörg Becker vom Turnverein Orken für zwölf Jahre Leitung der Abteilung Musikzug die Ehrennadel der Stadt Grevenbroich verliehen.

Mann (57) wurde in Kapellen leicht verletzt : Feuer in Küche: Polizei ermittelt zur Brandursache

Training am Arbeitsplatz in Grevenbroich

Training am Arbeitsplatz in Grevenbroich : Weltmeisterliches Treffen mit Box-Profi Torsten May

Aufgelockert wurde der Ehrungsreigen durch ein Gespräch mit dem ehemaligen Profi-Boxer Torsten May, der etliche Siege vorweisen kann, unter anderem hat er 1992 Gold bei den olympischen Spielen in Barcelona erboxt. Friedel Geuernich fühlte dem 1969 in der ehemaligen DDR geborenen Boxer auf den Zahn. „Schon als Siebenjähriger habe ich verstanden, dass Schnelligkeit, Pfiffigkeit und Taktik Trumpf sind. Die brutale Schiene allein hätte mir nicht gefallen“, gestand er. Der ehemalige Sparringspartner von Henry Maske hat in seiner Profi-Karriere 22 Siege und drei Niederlagen vorzuweisen. Heute hat er eine Fitness-Boxschule in Köln und ist als Motivationstrainer und Sportbotschafter der Barmer unterwegs.