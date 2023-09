Rettungshubschrauber im Einsatz Motorroller-Fahrer in Gindorf schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Grevenbroicher in Richtung Friedensstraße unterwegs gewesen, als ein 20 Jahre alter Mann beim Ausfahren aus einem Grundstück mit ihm kollidierte. Bei dem Zusammenstoß mit dem VW Golf des Grevenbroichers wurde der Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden musste.