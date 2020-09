Neues Angebot der Existenzhilfe : Rollende Tierarztpraxis macht jetzt auch Station bei der Tafel

Grevenbroich Die Existenzhilfe hat den Service für die Kunden der Grevenbroicher Tafel ausgeweitet: Künftig wird in regelmäßigen Abständen das erste Kölner Tiermobil – kurz Tiemo – an der Merkatorstraße einen mehrstündigen Halt einlegen. Die darin stationierten Veterinäre werden Hunde und Katzen von Bedürftigen kostenlos auf Herz und Niere checken. Wenn nötig, werden auch Behandlungen vorgenommen.

Tiemo – das ist ein Mercedes Benz Donkey, der für rund 65.000 Euro umgebaut und veterinärmedizinisch komplett ausgestattet wurde. „Der Verein ,Herzensangelegenheit’ bietet in der rollenden Praxis einen Gesundheits-Check für Haustiere an, deren Besitzer sich einen Besuch beim Tierarzt nicht leisten können“, sagt Norf. „Sie bringen auch Medikamente mit, die gesponsert wurden und kostenlos ausgegeben werden.“ Falls erforderlich, könnten auch Termine für kleinere Operationen vereinbart werden. „Dafür steht ein steriles Behandlungszimmer in dem Mercedes zur Verfügung.“

Das Tiermobil wird am Lebensmittel-Ausgabetag auf dem Parkplatz der Existenzhilfe stationiert. „Das ist von Vorteil: Unsere Kunden können ihre Einkäufe erledigen und parallel dazu ihre Hunde oder Katzen untersuchen lassen“, sagt Wolfgang Norf. Der Service soll künftig in regelmäßigen Abständen an der Merkatorstraße angeboten werden. In welchem Rhythmus das geschehen wird, steht noch nicht fest.