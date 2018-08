Grevenbroich: Rolf Behrens macht sich für Umwelt stark

Rolf Behrens vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) über das Engagement an Grevenbroicher Schulen.

Rolf Behrens Das ist zu viel der Ehre, ich helfe nur bei zwei, drei Projekten im Jahr mit. Angefangen hat mein Engagement, als meine Tochter dort Schülerin war. Zusammen mit anderen habe ich mich in einer Elterninitiative für Umweltthemen stark gemacht. Dann kam die Schulleitung auf uns zu und fragte kleine Projekte an. So niederschwellig fing das an.