Roland Geller ist tot Ein Leben für das Handwerk im Rhein-Kreis Neuss

Auch im Vereinsleben war Roland Geller aktiv. Er zählte 1953 zu den Mitgründern des Vereins „Junge Herrschaft“ und gehörte fast 70 Jahre der Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth an. Anfang der 60er Jahre kam er in den Vorstand des Traditionsvereins und übernahm 1972 das Präsidentenamt. 1973/74 stand er darüber hinaus mit seiner Frau Rosemarie als Klompenkönigspaar im Mittelpunkt des festlichen Geschehens. 1993 trat Geller auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Wahl an. Die Kirmesfreunde ernannten ihn daraufhin zu ihrem Ehrenpräsidenten.