Grevenbroicher Festival geht in die fünfte Runde : Elf Bands spielen bei „Rock this town“ nonstop

Musiker und Organisatoren freuen sich auf die fünfte Auflage von „Rock this town“ am 18. Juni auf dem Stadtstrand „Evita Beach“. Foto: Melanie Zanin/MZ

Grevenbroich Nach einer Corona-Pause geht das Festival „Rock this town“ am 18. Juni in seine fünfte Runde. Das Programm wurde am Freitag vorgestellt. Organisatorin Jenny Görgens hat elf Bands verpflichtet, die von Mittag bis Mitternacht nonstop Rock und Pop in allen Versionen servieren werden.

Mit dem Stadtstrand „Evita Beach“ bleibt die Location die gewohnte. Neu ist der äußere Auftritt des Festivals. Frank Vogelsang, Chef der Werbeagentur „voon“, hat eine altbekannte Optik neu interpretiert: Die Köpfe des Ettl-Rads – einst Wahrzeichen der Landesgartenschau – wurden kreativ mit punkigen Frisuren versehen. „Das ist spitze geworden“, schwärmt Jenny Görgens. Das Logo wird sich künftig nicht nur auf Plakaten, sondern auch auf T-Shirts und Buttons wiederfinden.

Die Besetzung von „Rock this town“ kann sich sehen lassen. Mit dabei sind die Lokalmatadoren „Stella Maris“ und „Schallhärte“ sowie überregionale Bands wie „Mr. Grant and his Booze Brothers“, „Transgression“, „Johnny Rocky and the Weekend Warriors“, „The Basement Band“, „Dance On“, „Couchpop“ und „Bebber Basement“. Headliner werden die „Starlettes“ aus Dormagen sein. Und eine Wiedersehen nach vielen Jahren wird es auch geben: Nach langer Pause kehrt „Rosa Brutal“ zurück. 1989 in Grevenbroich gegründet, war sie die erste heimische Band, die mit Computern und ausschließlich Synthesizern auf der Bühne stand.

„Rock, Deutschpop, Blues, Punk, Metal – das wird eine bunte Mischung“, sagt Veranstalterin Goergens, die das Festival gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Martin Kereit auf die Beine gestellt hat. „Die Zusammenstellung fiel nicht schwer“, schildert die 43-Jährige. „Alle Gruppen waren sofort dabei – und begeistert, dass nach langer Zeit endlich wieder etwas stattfindet. Die freuen sich wie Bolle darauf.“

Einlass zum Festival ist um 12.30 Uhr, eine halbe Stunde später geht es los. „Jede Band spielt 45 Minuten, die Umbaupausen werden nur eine Viertelstunde dauern, das verspricht Live-Musik im schnellen Wechsel“, sagt Jenny Görgens. Für guten Sound, knallige Lichteffekte und was sonst noch an Technik gebraucht wird, sorgt Oliver Becker mit seinem BEVT-Team. Und Strand-Chef Timo Gössing wird für Getränke und alles andere verantwortlich sein, das unter den Titel „leibliches Wohl“ fällt.