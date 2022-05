Neun Stunden Live-Musik in Hülchrath : Rock-Marathon begeistert 1500 Fans

Große Sause in Hülchrath: Junge und alte Rockfans feierten gemeinsam auf dem Kirmesplatz. Fotos (3): M. Zanin Foto: Melanie Zanin (MZ)

Hülchrath Nach langer Pause gab‘s in Hülchrath wieder mal was auf die Ohren: Auch wenn zwei Bands kurzfristig absagen mussten, war der Rock-Marathon ein Erfolg. Was in neun Stunden geboten wurde.