Frühjahrstagung der Schützen : Robert Hoppe steht an der Spitze des Diözesanverbandes

Robert Hoppe steht an der Spitze des Diözesanverbandes

Gindorf Der Gindorfer ist am Samstag zum neuen Bundesmeister des Diözesanverbandes Köln im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang Kuck aus Oekoven an.

Die Wahl erfolgte im Rahmen der traditionellen Frühjahrstagung in Bergisch-Gladbach, zu der sich die Vertreter und Delegierten der 311 Bruderschaften und 31 Schützenbezirksverbände im Erzbistum Köln trafen. Der Diözesanverband vereint rund 45.000 aktive Schützen und Schützenfrauen. Hoppe steht nun an deren Spitze.

Wolfgang Kuck (70) war seit 20 Jahren im Vorstandsgremium, davon alleine zehn Jahre als Diözesanbundesmeister. Für eine weitere Amtszeit wollte der Oekovener nicht mehr kandidieren. Robert Hoppe (58) hatte bereits im Herbst vergangenen Jahres vor den 31 Bundesmeistern der Bezirksverbände signalisiert, für die Nachfolge antreten zu wollen. In Bergisch-Gladbach wurde er jetzt einstimmig gewählt. „Über dieses Votum freue ich mich sehr“, sagt Hoppe.

Schon am Samstag Abend, kurz nach der Wahl, trafen bei dem Gindorfer die ersten Glückwunsch-Mails ein – zu den Gratulanten zählten unter anderem Landtagspräsident André Kuper und Bürgermeister Klaus Krützen. „Da beginnt man langsam zu realisieren, dass das neue Amt mehr ist, als lediglich eine Bruderschaft zu führen“, sagt Robert Hoppe.

Der Gindorfer ist nun nicht nur oberster Repräsentant des Diözesanverbandes. Auf seinem Schreibtisch wird künftig auch alles zusammenlaufen, was in den vielen Bruderschaften und Bezirksverbänden in der Erzdiözese Köln passiert – von Auszeichnungs-Anträgen bis hin zu Änderungen von Geschäftsordnungen. Darüber hinaus werden mehr Termine auf ihn zukommen, die er allerdings nicht alle persönlich wahrnehmen könne. Hoppe vertraut hierbei auf sein vierköpfiges Stellvertreter-Team.