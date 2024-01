Kraftwerk Frimmersdorf soll Digitalstandort werden Rinkert will sich in Berlin für schnelle Förderung einsetzen

„Als Bundestagsabgeordneter unserer Heimatstadt werde ich mich in Berlin für die zügige Bereitstellung der Mittel einsetzen“, kündigt Rinkert an. Er sei sich sicher: „Der Standort wird Strahlkraft weit über unsere Stadt hinaus entwickeln. Genauso, wie er das schon in der Vergangenheit bei der Stromerzeugung getan hat.“ Der Abgeordnete geht davon aus, dass der 30. Januar als „entscheidender Tag für eine gute Zukunft für Grevenbroich in die Geschichtsbücher eingehen wird“. Maßgeblich dazu beigetragen habe Bürgermeister Klaus Krützen, „der den Werkstattprozess mit allen wesentlichen Akteuren initiiert hat“.