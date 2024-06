Schienenverkehr in Grevenbroich Bundestagspolitiker fordert, dass die DB den Betrieb der RB39 übernimmt

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Vias hat seine Personalprobleme offengelegt und um Verständnis geworben – dafür, dass sich angesichts fehlender beziehungsweise noch auszubildender Lokführer keine schnellen Verbesserungen im Betrieb der Linie RB39 zwischen Bedburg und Düsseldorf (mit Halten in Grevenbroich und Neuss) erzielen lassen. Bis auf Weiteres will das Unternehmen in Absprache mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) an einem Not-Fahrplan festhalten. Die Züge fahren wochentags nicht von Grevenbroich bis Düsseldorf; Fahrgäste müssen in Neuss umsteigen. Dass das nun offenbar noch einige Monate so bleiben soll, hat am Freitag zu einiger Kritik geführt.