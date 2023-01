Kraftwerk Frimmersdorf Rinkert begrüßt Zukunftsfpläne für die alte Maschinenhalle

Daniel Rinkert möchte das Vorhaben mit der Grevenbroicher SPD-Fraktion, aber vor allem in seiner Funktion als Bundestagsabgeordneter voranbringen. „Sollte sich die Bausubstanz der Maschinenhalle für eine wirtschaftliche und kulturelle Nutzung eignen, werde ich mich in Berlin für Fördermittel einsetzen, die den Erhalt und Nutzung des Kraftwerksgebäudes wirtschaftlich möglich machen“, so Rinkert.