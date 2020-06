Spielplatz in Grevenbroich : Unbekannte schälen Rinde ab - Linden müssen nun gefällt werden

Die Bäume auf dem Spielplatz am Melissenweg sind nicht mehr zu retten. Foto: Stadt Grevenbroich

Kapellen Auf dem Spielplatz am Melissenweg in Kapellen sind zwei Linden geradezu geschält worden. Die Rinde wurde in weiten Teilen der Stämme entfernt. Das hat Folgen: „Die Bäume sind so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr gerettet werden können“, sagt Rathaussprecher Stephan Renner.

Die beiden Linden müssen gefällt werden. Ersatzpflanzungen sind vorgesehen.

Mitarbeiter der Grevenbroicher Stadtbetriebe gehen davon aus, dass die Rinden unbedacht entfernt wurden. Den Verursachern werde vermutlich nicht klar gewesen sein, dass sie Bäume damit stark schädigen. „Die Rinde eines Baumes ist vergleichbar mit der Haut eines Menschen. Wird sie beschädigt, können Viren und Bakterien eindringen und ein Krankheitsherd für das Leben des Baumes darstellen“, berichtet Renner.

Die Rinde schützt den lebendigen Teil des Baumes vor Insekten und Pilzen, sie dient zur Abwehr von Kälte und Hitze und trägt zum Wachstum bei. Wird sie entfernt, ist das ein Todesurteil, da die Versorgungsbahnen für Wasser- und Nährstoffzufuhr unterbrochen werden. „Ähnlich wie bei der menschlichen Haut können kleinere Verletzungen der Rinde heilen, derart große, wie sie die Bäume am Melissenweg erlitten haben, jedoch nicht“, sagt Stephan Renner. Er bittet vor allem Eltern und Großeltern darum, ihre Kinder oder Enkel dafür zu sensibilisieren, was mit einem Baum passiert, wenn er seine Rinde verliert.

Ebenfalls gefällt werden müssen fünf Baumhaseln am Böhnerfeld in Wevelinghoven. Die Bäume haben laut Stadtbetriebe keine guten Entwicklungschancen und stünden dem Ausbau der Straße und der Anlage eines Bürgersteigs im Wege. Für die fünf alten Bäume sollen zehn neue mit einem Stammumfang von 20 bis 25 Zentimetern im Neubaugebiet „Hilmar-Krüll-Straße“ gepflanzt werden. Darüber wird heute der Umweltausschuss entscheiden.

(NGZ)