Judenverfolgung in Grevenbroich : Riga-Komitee als Fixpunkt der Erinnerung

Grevenbroich 79 Jahre nach dem Abtransport jüdischer Nachbarn befürwortet der Rat den Beitritt zum Städte-Bund. Damit bekommt die Erinnerungsarbeit in Grevenbroich einen weiteren Fixpunkt.

Vor 79 Jahren, am 11. Dezember 1941, starteten in Hemmerden die Motoren. Auf Transportfahrzeugen brachten die Nazis ganze Familien weg – die Theisebach-Winters, Sachs-Winters und Außen- Winters. Für die Allermeisten der jüdischen Nachbarn begann an diesem Tag eine Reise ohne Rückkehr.

Das Ziel des Transports war das Ghetto im lettischen Riga. Dort in einem nahen oder von dort verlegt in KZs wurden Eltern, Kinder, Verwandte ermordet. Zum Gedenken an diese Greueltaten entschied der Rat am Donnerstagabend, dem Deutschen Riga-Komitee beizutreten. Im Jahr 2000 wollten 13 deutsche Städte so die Erinnerung an die Mordjahre und die im Holocaust umgekommenen Nachbarn wachhalten. Mittlerweile ist das Deutsche Riga-Komitee auf 61 Mitgliedsstädte angewachsen.