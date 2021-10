Auszeichnung für Grevenbroicher Verein : Rheinlandtaler für die Sternschnuppen

Das Team der Sternschnuppen wurde in Köln jetzt mit dem Rheinlandtaler des Landschaftsverbandes ausgezeichnet. Foto: Sternschnuppen

Grevenbroich Hohe Auszeichnung für die Sternschnuppen: Der Grevenbroicher Verein, der sich um behinderte Kinder und deren Familien kümmert, ist jetzt in Köln vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet worden.

Damit wurden die besonderen Verdienste der Gemeinschaft in den Bereichen Soziales, Selbstbestimmung und Teilhabe gewürdigt.

Seit der Gründung 2007 hat der Verein zahlreiche Aktionen durchgeführt, unter anderem Zoo- und Zirkustage, Halloween-Events und Weihnachtsfeiern, zudem erfüllt er Herzenswünsche und bietet Beratungen für Eltern an. Ziel der Sternschnuppen ist es, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowie ihre Familien ihre Freizeit künftig eigenständig gestalten können.

Zu den Gratulanten zählte auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der per Video zugeschaltet wurde, da er sich zur Zeit der Preisverleihung in München aufhielt. Den Rheinlandtaler nahm Gründerin und Vorsitzende Charlotte Häke in Empfang. Im Rahmen einer Dankesrede verwies sie auf die Geschichte der Sternschnuppen und die Wichtigkeit der Projekte für die beteiligten Familien.