Wevelinghovener ausgezeichnet : Rheinlandtaler für Helmut Coenen

Preisverleihung in Köln-Deutz: Helmut Coenen aus Wevelinghoven mit Karin Schmitt-Promny (l.) und Katharina Reinhold. Foto: Privat

Wevelinghoven Hohe Auszeichnung für Helmut Coenen: Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat dem Wevelinghovener jetzt den Rheinlandtaler verliehen. Damit wurde Coenens ehrenamtliches Engagement für die Region belohnt. In mehr als 30 Jahren hat der Grafiker und Gestalter viele Projekte angestoßen und mit Unterstützung etlicher Mitstreiter umgesetzt.

Coenen habe in all den Jahrzehnten einen besonderen Einsatz geleistet, betonte Karin Schmitt-Promny bei der Preisverleihung. „Er entdeckt Orte, Objekte und Themen, die direkt vor der eigenen Tür liegen und dennoch von den meisten Mitmenschen übersehen werden“, sagte die Vizevorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland .

Beispielhaft nannte sie das alte Pastorat, das vor Jahren noch in einem ruinösen Zustand war. „Helmut Coenen erkannte als Erster nicht nur das Juwel der barocken Architektur von 1653, sondern auch die spannende Geschichte eines kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg von zwei Konfessionen simultan genutzten Pfarrhauses dahinter“, sagte Schmitt-Promny. Durch Coenens Engagement sei das älteste Gebäude Wevelinghovens vorbildlich saniert und als offene Begegnungsstätte konzipiert worden. Und die Vizevorsitzende machte deutlich: „Das neue Gemeindezentrum in Wevelinghoven, das Martinus-Forum, würde ohne Helmut Coenen so nicht existieren.“