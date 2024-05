Zukunft des Elisabethkrankenhauses in Grevenbroich Rheinland Klinikum reagiert auf Kaiser-Brief

In einem offenen Brief hat CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser in der Vorwoche Stellung zur Zukunft des Elisabethkrankenhauses in Grevenbroich genommen. Darauf hat jetzt die Geschäftsführung des Rheinland Klinikums mit einer an Kaiser persönlich adressierten „offenen Antwort“ reagiert. Sie sei enttäuscht, dass Kaiser in seiner neuen Funktion als Aufsichtsrat seine Einschätzung zur Entwicklung des Klinikums verbreite, ohne jemals mit der Geschäftsführung gesprochen zu haben, teilt deren Sprecher Georg Schmidt mit.