Grevenbroich: Rhein-Kreis unterstützt Deutsches Rotes Kreuz

Vom Betrieb der neuen Rettungswache in Rommerskirchen bis zum Pflegedienst – die Zusammenarbeit zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Grevenbroicher Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ist vielfältig und gut. Das betonten Kreisdirektor Dirk Brügge sowie die Geschäftsführer Manfred Lenz und Joachim Seidel jetzt bei einem Gedankenaustausch in der DRK-Geschäftsstelle „Am Flutgraben“.

Der Rotkreuz-Ortsverband Grevenbroich erhält vom Rhein-Kreis in diesem Jahr einen allgemeinen Zuschuss in Höhe von gut 15.000 Euro, darüber hinaus eine Zuwendung von mehr als 27.000 Euro für die Seniorenberatung. Hier geht es um Beratungen über Hilfen im Alter. Wie Dirk Brügge beim Gespräch über Optimierungsmöglichkeiten in diesem Bereich erfuhr, umfasst die Palette der häufigsten Fragestellungen Dienstleistungen zur Sicherung der Haushaltsführung bei Pflegebedürftigkeit, Wohnformen, Pflegedienste und stationäre Einrichtungen. Bei Bedarf finden auch Hausbesuche zur Beratung statt.