Nach Entlassung von Seniorin in Grevenbroich : Aufsicht fordert Antworten von Heim

Grevenbroich Nachdem eine demente Seniorin auf eigenen Wunsch aus einem Heim entlassen wurde, fordert der Kreis eine Stellungnahme. Auch im Netz wird über den Vorfall diskutiert - die Meinungen sind gespalten.

Nachdem eine 80 Jahre alte, demente Frau an Tag eins nach ihrem Einzug ins Albert-Schweitzer-Haus trotz Vollmacht der Angehörigen auf eigenen Wunsch hin entlassen wurde, hat sich der Rhein-Kreis Neuss als zuständige Behörde, der die Aufsicht obliegt, eingeschaltet. Der Kreis bestätigt, das Heim aufgefordert zu haben, unverzüglich Stellung zu beziehen. Derweil entbrennt in sozialen Netzwerken wie Facebook eine Diskussion darüber, wie ein Seniorenheim mit Heimkehr-Wünschen dementer Bewohner umgehen sollte. Das Besondere im konkreten Fall, der sich bereits Anfang Februar in Grevenbroich ereignet hat: Die 80-Jährige flüchtete in der ersten Nacht aus dem geschützten Demenz-Bereich und wollte sich von einem Taxifahrer „nach Hause“ bringen lassen – obwohl sie für ihr altes Wohnhaus gar keinen Schlüssel dabei hatte.

Der Fall ist kompliziert: Grundsätzlich sei es laut Rhein-Kreis so, dass ein Mensch eine wirksame Willenserklärung abgeben kann – auch wenn er unter Betreuung steht oder er einem Dritten eine Vollmacht erteilt hat. „Die Rechtswirksamkeit der Willenserklärung orientiert sich dabei an der Frage, ob der Betroffene die Auswirkungen seiner Willenserklärung in vollem Umfang versteht, also weiß, welche Konsequenzen daraus entstehen könnten“, sagt Kreis-Sprecher Benjamin Josephs. Die Frage sei in jedem Einzelfall sorgfältig zu prüfen. „Im Zweifel muss sogar ärztliche Fachkenntnis hinzugezogen werden, um einen Sachverhalt rechtlich korrekt zu bewerten.“