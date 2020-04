Feuerwehr und Rettungsdienst in Grevenbroich : Die Rettungswache in Frimmersdorf ist endlich fertig saniert

Neben dem Löschzug Frimmersdorf/Neurath kann nun auch der für mehrere Monate ausgelagerte Kreisrettungsdienst wieder von der gemeinsamen Wache an der Frankenstraße ausrücken. Nach einem Wassereinbruch 2019 mussten Teile des Gebäudes saniert werden. Auch ein Schimmelpilzbefall musste beseitigt werden. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Nach einem Wassereinbruch an Pfingsten 2019 musste die Feuer- und Rettungswache in Frimmersdorf saniert werden. Neun Monate später ist alles fertig. Nun zieht der Kreisrettungsdienst vom Provisorium bei RWE wieder um.

Von Carsten Sommerfeld

Gerade mal sechs Jahre ist die Feuer- und Rettungswache in Frimmersdorf alt, doch in mehreren Bereichen musste sie jetzt bereits saniert werden. Der Grund: ein erheblicher Wasserschaden. Für etwa ein halbes Jahr bezog der Kreisrettungsdienst ein Ausweich-Quartier in der ehemaligen Feuerwache im RWE-Kraftwerk Frimmersdorf. Nach Abschluss der Bauarbeiten und einer Begehung in dieser Woche wird der Rettungswagen nun wieder verlegt. Laut Kreissprecher Benjamin Josephs wird der Umzug voraussichtlich bis Mitte kommender Woche abgeschlossen sein.

Anfang Juli war nach einem Regenguss ein größerer Wassereinbruch in dem der Stadt gehörenden, zweistöckigen Gebäude aufgefallen. „Das Wasser war bis ins Erdgeschoss gedrungen“, schildert Stadtsprecher Stephan Renner. Die Schadensursache befand sich am Dach: „Schadhafte Eindichtungen von drei Flachdach-Überläufen.“ Die hätten schnell repariert werden können, doch der weitaus größere Schaden war darunter im Gebäude entstanden. Mit einfachem Trocknen war es nicht getan. „Wir hatten eine große Zahl von Schäden. Teilweise musste der Estrich entfernt, der Boden neu aufgebaut werden. Dämmmaterialien mussten zum Teil ersetzt werden – ein umfangreiches Sanierungsprogramm.“, erklärt Renner.

Info Der Kreisrettungsdienst im Stadtgebiet Träger des Rettungsdienstes Rhein-Kreis Neuss Betreiber des Rettungsdienstes in Grevenbroich Deutsches Rotes Kreuz Wachen Eine an der Parkstraße am Krankenhaus sowie eine, vor allem für den Süden der Stadt, in an der Frankenstraße. Dort ist ein mit zwei bis drei Notfallsanitätern besetzter Rettungswagen stationiert. bei Bedarf rückt auch der RTW der Wache Rommerskirchen nach Grevenbroich aus.

Glück im Unglück für die Stadt: Der Schaden ereignete sich während der Gewährleistungsfrist, die nach fünf Jahren endet. „Für die Beseitigung der Wasserschäden ist der Generalunternehmer zuständig“, sagt der Stadtsprecher. Die Sanierungskosten würden nicht die Stadt belasten. „Wir waren an einer schnellen Sanierung interessiert, aber auch daran, dass das Gebäude danach in einem tadellosen Zustand ist, unbedenklich genutzt werden kann.“

Ein Problem: „Wir hatten Schimmelpilz-Befall im Bereich der Rettungswache“, erläutert Renner. Der Rhein-Kreis Neuss, der die Räume der Rettungswache gemietet hat, räumte die Unterkunft. Der Rettungswagen (RTW) wurde zunächst an der Parkstraße stationiert. „Wir haben uns gefreut, dass RWE Power uns dann die frühere Wache der Werkfeuerwehr im Kraftwerk Frimmersdorf angeboten hat. Damit konnten wir die Hilfsfristen wahren“, erklärt der ärztliche Leiter des Rettungsdienst, Marc Zellerhoff. Der in Frimmersdorf stationierte RTW kommt vor allem in den südlichen Stadtteilen zum Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr blieb im Gebäude-Komplex an der Frankenstraße. Dennoch musste die Feuerwehreinheit Frimmersdorf/Neurath dort mit Einschränkungen leben. Das Zugführer-Büro konnte laut Stadt nicht genutzt werden. Die Schutzausrüstung der Ehrenamtler wurde statt in den Umkleideräumen zeitweise in der Fahrzeughalle auf Stühlen und Tischen gelagert. „Die Nutzung der weiter verwendeten Räumlichkeiten war gesundheitlich unbedenklich“, sagt Stephan Renner. „Nach der Sanierung können wir wieder den normalen Betrieb in der Wache aufnehmen.“ Der Kreisrettungsdienst benötigt noch einige Tage für den Umzug. „Wir waren sehr froh, dass wir die frühere RWE-Wache nutzen konnten. Aber wir freuen uns jetzt auch, zurück zu kehren. Die Räumlichkeiten in der Rettungswache sind größer und moderner“, sagt Marc Zellerhoff vom Kreis.