Grevenbroich ganz „retro“ An diesen Stellen ist die Zeit stehen geblieben

Ein „Ranger“, der in wachsamer Stellung plötzlich hinter einem Gebüsch an der Südstadt-Tankstelle hervorschaut, historische Reklame an alten Hausfassaden in Frimmersdorf oder „Relikte“ der Telekommunikation von einst: Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, kann an vielen Stellen Spuren der Vergangenheit entdecken. Manche werden bewusst gepflegt, weil sie rar oder kurios sind. Andere hingegen wirken wie längst vergessen.