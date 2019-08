Königshaus mit Motiven aus Wevelinghoven : Residenz-Kunst wird versteigert

Die Königsresidenz von Jens und Nicole Brandofsky nimmt eine ganze Häuserfront an der Unterstraße in Wevelinghoven ein. Foto: Dieter Staniek

Wevelinghoven Nicht nur Schützenkönig Jens Brandofsky und seine Königin Nicole haben in diesem Jahr bei der Vorbereitung auf das Schützenfest in Wevelinghoven alles gegeben. Auch Patrick Schmitz, der stadtbekannte Maler aus Grevenbroich, hat sich für die Gestaltung der Residenz in der Unterstraße mächtig ins Zeug gelegt.

„Sechs Wochen lang habe ich täglich etwa fünf Stunden an den verschiedenen Gemälden gearbeitet“, erzählt der Künstler. Zusammengerechnet ergibt das gut 150 Arbeitsstunden, die Schmitz in die Anfertigung der Kunstwerke investiert hat.

Doch der große Aufwand hat sich gelohnt. Entstanden sind sechs Bilder, deren Motive verschiedene Ansichten der Gartenstadt zeigen. Das Wevelinghovener Rathaus und das Wappen, die stadtbekannte „Motte“ sowie das Schützenkönigspaar und der Jungschützenkönig Nils Klasen wurden auf den Spanplatten abgebildet. Abends wird ein computergesteuertes Beleuchtungssystem die Kunstwerke von Patrick Schmitz in grün und weiß anstrahlen, den Farben der Jägercorps. So können die Kunstwerke auch im Dunkeln betrachtet werden.

Bei der Residenzeröffnung am Freitag wurden die Bilder enthüllt. Ab sofort kann die Kunst von Patrick Schmitz an der Unterstraße betrachtet werden. „Das ist eine einmalige Aktion“, erzählt Schützenkönig Jens Brandofsky nicht ohne Stolz. „Mit einer von einem Künstler bemalten Residenz wird sozusagen Geschichte geschrieben“, meint er.

Das Besondere an dem Werk von Schmitz ist, dass die Bilder nicht nur für das Schützenfest erstellt wurden. Nachdem sie die Residenz geschmückt haben, werden sie an den Höchstbietenden verkauft. Das daraus erzielte Geld soll für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Die Erlöse werden an die Organisation „Brauchtum hilft“ gehen, die das Geld für regionale, nationale und internationale Projekte spendet. „Auch unsere BSV-Jugend, das Edelknabencorps, wird etwas von den Einnahmen erhalten“, verspricht der Schützenkönig.

Am Montag, 19. August, gegen 19 Uhr werden die Bilder von Patrick Schmitz in der Wevelinghovener Königsresidenz an den Höchstbietenden verkauft. Jeder der Interesse hat, kann mitbieten. „Wir haben jetzt schon eine große Resonanz aus unserem Ort erhalten“, freut sich Tim Weitz, Zugführer des Jäger- und Königszugs „Ever Jrön“.