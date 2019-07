„Konzerte im Kloster“ 2020 : Renommierte Musiker zu Gast bei den Zisterziensern

Grevenbroich Das Kulturamt wird im kommenden Jahr seine beliebte Klassik-Reihe „Konzerte im Kloster“ fortsetzen. Insgesamt fünf Konzerte sind im Stefanssaal der Langwadener Zisterzienser geplant. „Einmal mehr konnten wir renommierte Musiker mit internationaler Erfahrung gewinnen“, sagt Kulturdezernent Michael Heesch.

Den Auftakt gestaltet am 16. Februar das vor 21 Jahren gegründete „Lombardini-Trio“. Eva Dörneburg (Violine), Hartmut Frank (Viola) und Christian Brunnert (Cello) werden Werke von Franz Schubert, Jean Cras und Ludwig van Beethoven intonieren. Am 29. März kommt Kotaro Fukuma ins Kloster. Der in Tokio geborene Ausnahme-Pianist gab bereits Konzerte in der New Yorker Carnegie Hall und in der Berliner Philharmonie. Nach Langwaden kommt er mit Werken von Ludwig van Beethoven und Robert Schumann.