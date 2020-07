Bekannter Grevenbroicher feiert runden Geburtstag : Hans Flass ist seit 80 Jahren mit Reitpferden auf Du und Du

Hans Flass ist jetzt ein „Achtziger“. Der Grevenbroicher wuchs mit Pferden auf und stellte etliche Tiere für die Brauchtumsfeste im Rheinland. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Bei Schützen und Karnevalisten ist er in Grevenbroich und Umgebung gleichermaßen bekannt: Sorgt Hans Flass doch seit langer Zeit für die Pferde, die bei vielen Brauchtums-Festen im Rheinland eingesetzt werden. Jetzt hat er selbst einen guten Grund, ein Fest zu feiern: Flass ist 80 Jahre alt geworden – und diesen Anlass will er am kommenden Samstag mit Verwandten und Freunden gebührend feiern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Pferde haben sein ganzes Leben bestimmt. Die Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb, in dem die Vierbeiner als Arbeitstiere eingesetzt wurden. Damit wuchs Hans Flass auf. „Im Alter von 13 Jahren habe ich mein erstes Pony bekommen“, erinnert er sich. „Seitdem haben mich Pferde nicht mehr losgelassen.“

Anfang der 1960er Jahre eröffnete Hans Flass an der Lindenstraße seinen eigenen Reitstall, in dem er zeitweise bis zu 70 Pferde stehen hatte. Viele Grevenbroicher lernten dort das Reiten, zahlreiche Turniere wurden veranstaltet. Zudem arbeiteten bekannte Sportler für den Betrieb – etwa der heute 84 Jahre alte Milan Kapec, der fünffacher tschechischer Meister im Springreiten wurde. Flass’ Sohn Guido hat die Leidenschaft seines Vaters sozusagen geerbt: Mit seinem Pferd „Minus“ hat er es bis zur Europameisterschaft im Springreiten gebracht.

Von Anfang an stellte Hans Flass seine Pferde auch für die vielen Brauchtumsveranstaltungen im Rheinland. „Bis nach Wuppertal haben wir die Tiere geliefert“, berichtet er. „Wo was los war, da waren wir auch.“ Das gilt nicht nur für die vielen Schützenfeste im weiten Umkreis, sondern auch für die großen Rosenmontagszüge in Köln und Düsseldorf – und etliche St.-Martins-Generationen sind den Laternenumzügen auf Flass-Pferden voran geritten. Nebenbei organisierte der heute 80-Jährige die beliebte Drei-Schlösser-Tour, die im Planwagen von Grevenbroich nach Langwaden und Hülchrath führte.