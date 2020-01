Wahlen beim Kanuclub Grevenbroich : KCG-Chef Reinders führt die Paddler ins nächste Jahrzehnt

Grevenbroich Der Kanu-Club Grevenbroich hat auf der Jahreshauptversammlung die Weichen für die Zukunft gestellt. Für 2020 ist einiges geplant.

Die begonnene Boothaussanierung soll in 2020 in die nächste Phase gehen. Unter anderem stehen Dacharbeiten an, der Bootssteg muss saniert und der Wildwasserkanal auf Vordermann gebracht werden. Der Club will zudem der Kanu-Gemeinschaft Erft – ein Zusammenschluss von bislang 19 Vereinen – beitreten. „Erste Gespräche hat es bereits gegeben“, so Reinders. Die Gemeinschaft plant einen Wildwasserpark am Nievenheimer See – mit der Option langfristig als Olympia-Stützpunkt ausgewiesen zu werden.