Strukturwandel : Region wartet auf Kohleausstiegsgesetz

Grevenbroich/Jüchen Bei einer Auftaktveranstaltung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) zum Strukturwandel machten die Referenten ihre Sorgen, aber auch die Chancen für das Revier deutlich. Neun weitere Termine zum Thema sind geplant.

Im Prinzip warten alle Beteiligten auf das Kohleausstiegsgesetz, von dem angenommen worden war, dass die Bundesregierung es im November vorlegt. Jetzt soll das Kabinett darüber erst Anfang Dezember entscheiden. So lange dieses Gesetz als Grundlage für jegliche Strukturförderung mit definitiven Aussagen zum Ausstieg aus der Braunkohle nicht vorliegt, bewegen sich Planer und Politiker in einem Schwebezustand. Dies deutete der Jüchener Bürgermeister Harald Zillikens bei einer Veranstaltung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in der Region Korschenbroich-Jüchen-Grevenbroich an. Kritisch wurde angemerkt, dass seit dem Beschluss der Kohle-Kommission fast ein Jahr vergangen sei, ohne dass der Bund seine dadurch definierten Aufgaben erledigt habe.