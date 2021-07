Regenschutz mit bunten Motiven : Grevenbroich-Schirm hilft der Tafel

Grevenbroich Hundert Exemplare wurden von dem neuen Grevenbroich-Schirm hergestellt, von dem die Existenzhilfe profitieren soll. Wo es den Regenschützer gibt und welche Stadt ebenfalls einen bekommt.

Der alte Torbogen ist drauf, der Turmkater von Otmar Alt ebenfalls und natürlich auch die „dicke Emma“, die am Eingang zur Fußgängerzone steht: Das sind drei von insgesamt acht Motiven, die Wolfgang Engel für den neuen Stadt-Schirm ausgewählt hat, der ab sofort erhältlich ist. Ein Teil des Verkaufserlöses ist für die Grevenbroicher Tafel bestimmt.

Das freut deren Chef Wolfgang Norf – denn: „Die Spenden sind in den Corona-Monaten deutlich zurückgegangen“, sagt der Geschäftsführer der „Existenzhilfe.“ Und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der ein Teil der Fahrzeug-Flotte schlapp zu machen droht. „Einige unserer Autos, mit denen täglich Lebensmittel für Bedürftige abgeholt werden, sind mehr in der Werkstatt als auf der Straße“, schildert Norf. Dringend benötigt wir ein neues Kühlfahrzeug, auf das bereits seit Monaten eisern gespart wird.