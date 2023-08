„Redhouse“ Open Air in Grevenbroich Jazz vom Feinsten auf der Museumswiese

Gegründet wurde „Redhouse“ von Peter Lau, die Band feiert 2023 die Schnapszahl „22“. Er hat auch die Leitung und übernahm die launige Moderation: „If I Had You ist ein Lieblingsstück der Band, aber wir sind froh, wenn es vorbei ist“, kündigte er an. Gleichwohl spielte die Band den Song von Irving King aus dem Jahr 1928 astrein, und Reinhold Wagner sang „Ich könnte der Welt zeigen, wie ich lächle“ auf Englisch und mit rauchiger Stimme vermutlich so authentisch wie Frank Sinatra. Das Lied war, bevor es in den US-Charts zum Jazzstandard wurde, in England als „Lieblingsfoxtrott der Prinzen of Wales“ populär. Aber auch Deutsches gab es im Programm von „Redhouse“: „Das gibt‘s nur einmal, das kommt nicht wieder“, ein Lied, das Lilian Harvey 1931 im Film „Der Kongreß tanzt“ gesungen hat.