Stadt Grevenbroich Rechtzeitig Dokumente auf Gültigkeit prüfen

Der Hinweis der Verwaltung kommt nicht von Ungefähr: Zuletzt hatte es etwa vor den Sommerferien lange Schlangen vor dem Bürgerbüro gegeben. An manchen Tagen soll der Andrang so groß gewesen sein, dass sich kleine Menschentrauben vor dem Eingang am Alten Rathaus bildeten. Manche Bürger mussten weggeschickt werden – der Frust war groß.