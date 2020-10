Schule in Grevenbroich : Realschüler gestalten Plakate zur Deutschen Einheit

Schule in Grevenbroich

Wevelinghoven Die Diedrich-Uhlhorn-Realschule hat einen Plakat-Wettbewerb veranstaltet. Schüler beschäftigten sich mit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren – und ließen ihre Großeltern in Erinnerungen schwelgen.

Ein Teil der Schulaula sieht anders aus als üblich. Wo sonst eine weiße Wand eine eher nüchterne Atmosphäre verbreitet, hängen nun viele bunte Plakate, die aktuell das Interesse der Schüler auf sich ziehen. Denn die von Jugendlichen gestalteten Poster beschäftigen sich mit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren – und sie berichten von so manchen, auch persönlichen Erlebnissen.

Die Fachschaft Geschichte der Diedrich-Uhlhorn-Realschule hatte bereits im vergangenen Jahr überlegt, wie sie das historische Thema auch über den Unterricht hinaus den Schülern näher bringen kann. Das Ergebnis: „Wir haben uns für einen Plakat-Wettbewerb entschieden, bei dem sich die jungen Leute in ihrer Freizeit mit der Wiedervereinigung beschäftigen sollten“, sagt Fachschaftsvorsitzender Sebastian Potschka. Zu den Voraussetzungen für eine Teilnahme gehörten Interviews. Die Schüler sollten zu Hause ihre Eltern oder Großeltern danach fragen, wie sie die Deutsche Einheit erlebt haben.

So hat etwa Leon seine Oma interviewt und das Ergebnis des Gesprächs auf eine rote Pappe geklebt. Nun können auch seine Mitschüler nachlesen, dass sein Opa vor dem Fernseher saß und weinend den Mauerfall verfolgte, als die Großmutter vom Martinszug am 9. November 1989 nach Hause kam. Der Opa war in den 50er Jahren mit seinen Eltern aus der DDR geflohen und nun von seinen Verwandten im Osten nicht mehr länger getrennt.