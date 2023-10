Aus für stationären Betrieb im Elisabeth-Krankenhaus? „Das wäre eine mittlere Katastrophe für Grevenbroich“

Das von der CDU im Kreistag herausgegebene Positionspapier zum Rheinland Klinikum habe ihn überrascht. Das sagt Wolfgang Kaiser, Chef der CDU-Ratsfraktion in Grevenbroich. Und er macht deutlich, dass er den von den Kollegen aus dem Rhein-Kreis geforderten Verzicht auf einen stationären Krankenhausbetrieb in der Schlossstadt alles andere als gutheißt. „Wir werden alles Mögliche dafür tun, um das ,Elisabeth‘ zu erhalten“, kündigt Kaiser an.