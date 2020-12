Grevenbroich : Razzia wegen Kinderpornographie

Grevenbroich Im Rahmen einer NRW-weiten Razzia wegen Kinderpornographie wurde am Donnerstag auch ein Wohnobjekt in Grevenbroich durchsucht. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer aus Köln auf Anfrage. Zeitgleich seien 44 Häuser und Wohnungen von der Polizei durchsucht worden. Gegen insgesamt 56 Beschuldigte werde ermittelt.

„Solange diese Arbeit nicht getan ist, kann ich zu einzelnen Personen oder durchsuchten Objekten keine Stellung nehmen“, sagte Oberstaatsanwalt Bremer. Mit den großen Missbrauchskomplexen in Bergisch-Gladbach oder in Münster hätten diese Ermittlungen allerdings nichts zu tun. Ins Visier der Fahnder waren die mutmaßlichen Interessenten für Kinderpornographie durch gezielte Hinweise aus den USA geraten. Dort gibt es das halbstaatliche „National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Dessen Mitarbeiter waren in Chats an die IP-Computeradressen von Nutzern mit Interesse an Kinderpornographie in Deutschland geraten. Die US-Organisation leitet solche Hinweise regelmäßig weiter an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.