Spiritueller Zwischenruf aus Grevenbroich : Raus auf die Straße in Corona-Zeiten

Prior Bruno Robeck fordert dazu auf, den christlichen Glauben hinaus in die Straßen zu tragen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Prior Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden ist beeindruckt von Demonstrationen gegen Rassismus. Der Zisterzienser zieht den Vergleich zu den abgesagten Fronleichnamsprozessionen. Ein Gastbeitrag.

Als die Monstranz mit der geweihten Brothostie, die wir Katholiken als das Allerheiligste verehren, durch die Innenstadt getragen wurde, war nicht Fronleichnam. Am Fronleichnamsfest, das wir am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiern, müssen die Leute damit rechnen, auf Prozessionen zu stoßen und laute Gebete und Gesänge zu hören. Jener Tag jedoch, an dem ein Pfarrer, ein Kaplan und ein Diakon in voller liturgischer Montur mit dem Allerheiligsten durch die Straßen zogen, war der 22 März, als alle öffentlichen Gottesdienste aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt worden waren.

Die drei Geistlichen waren vom selben Impuls geleitet, der auch zum Fronleichnamsfest gehört. Einmal im Jahr bleiben die Katholiken nicht brav zum Gebet in ihren Kirchen, sondern tragen ihren Glauben sichtbar in die Welt hinaus. Gott kommt zu den Menschen – gerade auch wenn sie nicht in die Kirche gehen können. Gott ist unter uns – gerade auch wenn die Menschen ihn wie damals in der heißen Phase der Pandemie weit weg wähnen. Diese Botschaft wurde an jenem Sonntag in der Fastenzeit verstanden.

Als wir jetzt Fronleichnam feierten, konnte dieser Impuls nicht ausgelebt werden. Die Kölner Bistumsleitung schätzte das Ansteckungsrisiko als noch zu hoch ein und verbot die Prozessionen. Bei aller Verantwortung, die uns niemand abnehmen kann und der wir uns stellen müssen, frage ich mich jedoch, ob diese generelle Absage wirklich notwendig war oder ob es nicht Möglichkeiten zu einer Prozession mit den Gläubigen durch die Straßen ihrer Orte gegeben hätte.

Diese Frage lässt mich umso weniger los, je mehr ich an die große Demonstrationen gegen den Rassismus in vielen deutschen Großstädten vor mehr als einer Woche denke. Allein in Düsseldorf nahmen zehnmal mehr Menschen als geplant teil: insgesamt 20.000! Wie die Bilder zeigten, trugen sie alle Schutzmasken und nahmen ihre Verantwortung in der Corona-Krise wahr. Ich war beeindruckt von dieser Demonstration für das Leben und von der Geste des Niederkniens. Diese Menschen handelten aus einem urmenschlichen Impuls heraus. Wenn ich auf Fronleichnam blicke, frage ich mich, wo dort der lebendige Impuls bei uns bleibt.