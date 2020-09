Grevenbroich : Raubüberfall im Bahnhof war wohl nur vorgetäuscht

Grevenbroich Der Raubüberfall auf den Service-Store im Grevenbroicher Bahnhof war wohl nur vorgetäuscht. Das meldet jetzt die Kriminalpolizei.

„Im Rahmen unserer Recherchen ergaben sich erhebliche Zweifel an den Schilderungen des Angestellten“, sagt eine Polizeisprecherin. Nach derzeitiger Lage habe er sich mit zwei Bekannten verabredet, dass sie den Kiosk in einem günstigen Moment betreten und das Geld an sich nehmen sollten. „Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es nachweislich nicht gekommen“, so die Sprecherin. Die Verdächtigen im Alter von 20 bis 30 Jahren würden sich nicht zu den Vorwürfen äußern.