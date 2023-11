Polizei Grevenbroich sucht Zeugen Bewaffnete Gruppe raubt 33-Jährigen in Hemmerden aus

Die Polizei hat am Freitag einen Zeugenaufruf gestartet: Die Behörde fragt, wer am Donnerstagabend im Bereich der Daimlerstraße in Hemmerden verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei dringend auch den Radfahrer, den das Opfer angesprochen und dann weggeschickt hatte.