Vorstoß der FDP in Grevenbroich : Ratssitzungen sollen live im Internet übertragen werden

Vorstoß der FDP in Grevenbroich

Die Grevenbroicher Ratssitzung soll per Webcam ins Internet übertragen werden, fordert die FDP. Foto: dpa/Martin Gerten

Grevenbroich Kommunalpolitik auf Abstand – das braucht Vorbereitung und Technik. FDP-Chef Markus Schumacher dringt darauf, dass der öffentliche Teil der Grevenbroicher Ratssitzung ins Internet übertragen wird.

Die Sitzungen des Grevenbroicher Rates und seiner Ausschüsse sollen künftig via Internet übertragen werden. „Idealerweise in Echtzeit als Live-Stream“, meint FDP-Fraktionschef Markus Schumacher. Mit einem entsprechenden Antrag der Freidemokraten wird sich der Stadtrat am Donnerstag beschäftigen.