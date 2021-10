Nach Anwohner-Protesten in Kapellen : Ratsbündnis legt sich auf kleinere Bebauung fest

Vor einigen Tagen gab es einen Protestzug in Kapellen. Die Anwohner wollen die Bebauung verhindern. Foto: Dieter Staniek

Kapellen SPD, Grüne und Mein Grevenbroich wollen eine kleinere Bebauung an der Stifter- und Schubertstraße in Kapellen. Das Bündnis begründet seine Entscheidung mit dem erheblichen Wohnraumbedarf in der Stadt.

Nachdem Kostenpflichtiger Inhalt die CDU ein Moratorium für die umstrittenen Baupläne für die Areale an der Stifterstraße und an der Schubertstraße in Alt-Kapellen forderte, macht die Ratskooperation aus SPD, Grünen und Mein Grevenbroich in einer Mitteilung ihre Position deutlich. Wie die Fraktionen bereits in den städtischen Fachausschüssen erklärten, soll die Grünfläche an der Stifterstraße, die unmittelbar an den Friedhof grenzt, nur teilweise bebaut werden. Die Ecke hin zur St.-Clemens-Straße, auf der alte Bäume stehen, soll erhalten bleiben.

Auch an den Plänen für die Bebauung des Areals an der Schubertstraße, auf dem sich zurzeit ein Spielplatz und die Pavillons mehrerer Vereine befinden, möchte die Ratskooperation grundsätzlich festhalten. Allerdings sollen dort statt der von der Verwaltung vorgeschlagenen drei Baukörper lediglich zwei errichtet werden, auch soll es weiterhin einen Spielplatz geben. Dies hatte Mona Bergs bereits in einer der Ausschuss-Diskussionen gefordert.

Die Pläne für die Bebauungen sind umstritten. Hunderte Kapellener hatten auf Listen unterschrieben und sich damit gegen den Hausbau auf den Freiflächen ausgesprochen. Die CDU forderte jüngst, die Pläne für den Bau erst einmal auf Eis zu legen – und für fünf Jahre nach der Erweiterung von Grundschule und Kita ruhen zu lassen.

Die Ratskooperation begründet ihre Entscheidung in einer Mitteilung erneut mit dem erheblichen Wohnraumbedarf in Grevenbroich. Der Bedarf könne nur durch eine Wohnungsbauoffensive gedeckt werden, heißt es bei der SPD. Martin Marquardt, stellvertretender Sprecher der Fraktion im Planungsausschuss, zählt auch die Verdichtung im Bestand dazu, die aber nicht nur in Kapellen erfolge.

Dirk Schimanski von den Grünen erklärt: „Wir setzen uns als Kooperation auch für eine ökologisch nachhaltige Bauweise ein.“ Damit, so glaubt man, sei ein sinnvoller Kompromiss gefunden worden, der die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt. Die Vereine, die derzeit die Pavillons an der Schubertstraße nutzen, sollen Ersatzräume erhalten. Das ist laut Schimanski besprochen. Martina Suermann-Igné von Mein Grevenbroich erklärt: „Wir müssen zum einen die Wohnqualität der Anwohner im Blick haben, uns aber auch der Notwendigkeit stellen, in allen Stadtteilen Wohnraum zu schaffen.“ Jeder Bürger werde Gehör finden.

