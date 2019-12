Feiertage in Grevenbroich : Rathaus geht wieder in die Weihnachtsferien

Rathaus geht wieder in die Weihnachtsferien

Feiertage in Grevenbroich

Grevenbroich Wie in den Vorjahren macht das Rathaus wieder Weihnachtsferien: Vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar bleibt die Stadtverwaltung in Grevenbroich geschlossen

. Das Bürgerbüro hat letztmalig am Samstag, 21. Dezember, von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Ein Notdienst kann zwischen Weihnachten und Neujahr über die Kreisleitstelle (Telefon 02131 1350) erreicht werden. Zur Beurkundung von Sterbefällen richtet auch das Standesamt einen Notdienst ein – und zwar am Freitag, 27. Dezember, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr. Das Museum ist vom 23. Dezember bis zum 2. Januar geschlossen, die Stadtbücherei vom 22. Dezember bis zum 1. Januar.