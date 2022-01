Haushalt in Grevenbroich : Rat verabschiedet den Stadt-Etat 2022

Grevenbroich Mit 15 zu 12 Stimmen brachte der Grevenbroicher Stadtrat am Donnerstagabend den Haushalt auf den Weg. Wer ihn mitträgt, wer ihn ablehnt.

Der Pandemie-bedingt verkleinerte Stadtrat hat den Haushalt 2022 verabschiedet. SPD, Grüne und Mein Grevenbroich tragen das Zahlenwerk mit, ebenso der Bürgermeister und die Linken. Abgelehnt wird es von CDU, FDP, UWG, AfD und GGV. Nachfolgend Auszüge aus den Reden der Fraktionsvorsitzenden, die wegen der Pandemie nicht „live“ gehalten, sondern schriftlich zugestellt wurden.



SPD Die SPD sagt Ja zum Haushalt – denn er stelle die Handlungsfähigkeit der Stadt sicher und ebne den langen Weg aus dem Schuldensumpf, betont Fraktionsvorsitzender Daniel Rinkert. Spätestens 2024 könne Grevenbroich nach mehr als 25 Jahren die Haushaltssicherung verlassen. Das gelinge nur, „weil wir – der Bürgermeister und die Ratskooperation – mutig, entschlossen und mit einem klaren Plan gehandelt haben“, so Rinkert. Damit sei die Grundlage für „massive Zukunftsinvestitionen und den Fortschritt in den nächsten Jahren“ gelegt worden. Alleine in diesem Jahr würden 32 Millionen Euro investiert – in „beste Bildung, attraktive Sport- und Freizeitangebote und für eine gute Infrastruktur“. Neben der Kooperation sieht Rinkert die FDP als „einzige inhaltliche und öffentlich wahrnehmbare Fraktion im Rat. Bemerkenswert sei, dass die CDU „gar keine Anträge zum Haushalt gestellt“ habe. „Drückt sie damit aus, dass sie mit dem Haushalt von Bürgermeister Klaus Krützen, der Arbeit der gesamten Verwaltung inklusive der Kooperation sehr zufrieden ist?“



CDU An mehreren Stellen weise der Etat 2022 „sehr konservative Ansätze“ auf, „die in Kombination mit den auch für die Folgejahre hohen Schlüsselzuweisungen einen guten Ausblick auf die nächsten Haushaltsjahre geben“, meint Fraktionsvorsitzender Wolfgang Kaiser. Aber: er schränkt ein: „Unter dem Strich gibt es immer noch ein Defizit in Millionenhöhe. Und im Vergleich zu den hohen Einnahmen sind die Ausgaben immer noch zu hoch.“ In schwierigen Zeiten und angesichts der hohen Ausgaben sei es aus CDU-Sicht wichtig, die Bürger zu entlasten. „Eine gute und sinnvolle Möglichkeit wäre der Verzicht auf die Elternbeiträge für das dritte Kita-Jahr im Ü3-Bereich gewesen, die den Haushalt mit lediglich 450.000 Euro belasten würden“, sagt Kaiser und erinnert: „Im vergangenen Rat wurde unser Antrag mit einer falschen Zahl von 1,6 Millionen Euro abgelehnt.“ Da die CDU zudem etwa in der Planungs-, Grünflächen- und Innenstadtpolitik anderer Meinung als die Kooperation sei und sich das Miteinander im Rat „sehr zum Nachteil verändert“ habe, lehne sie den Haushalt ab.



Grüne Mit dem Haushalt 2022 bleibe die Stadt handlungsfähig und könne ihre Leistungen insbesondere in der Kinderbetreuung und Bildung ausbauen, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Gehrmann. Richtungsweisend seien der Ausbau von Kita-Plätzen, die Erweiterung der Grundschule in Kapellen und der Bau der dritten Gesamtschule, „die jetzt auf einem guten Weg ist“. Der Wohnungsbau bleibe weiterhin ein wichtiges Handlungsfeld. Am Hammerwerk, an der Kaplan-Hahn-Straße und auf dem Gelände der Alten Molkerei würden in den nächsten Jahren rund 320 Wohnungen entstehen. Es müsse aber noch mehr getan werden – etwa am Flutgrabenviertel. Der Haushalt 2022 sei laut Gehrmann der Startschuss zu einer Überplanung des Quartiers.



FDP Eine wichtige Hausaufgabe ist aus Sicht der Liberalen noch nicht erledigt worden: „Es ist die dringendste Aufgabe unserer Stadt, endlich einen motivierten, kreativen Wirtschaftsförderer anzusiedeln“, sagt Fraktionschef Markus Schumacher. Diese Stelle müsse kurzfristig besetzt werden, da Unternehmer einen kompetenten Ansprechpartner benötigten. Neue Wohnungen zu schaffen, sei für die FDP ebenfalls ein wichtiges Anliegen. „Deshalb haben wir alle großen Bauvorhaben gemeinsam mit der so genannten ,Ratsmehrheit‘ auf den Weg gebracht“, betont Schumacher. Es sei aber traurige Realität, dass Menschen, „die in der Stadt geboren wurden und ein Haus in Grevenbroich bauen möchten, keine geeignete Fläche finden“. Hierfür müssten Lösungen aufgezeigt werden. Da die 2021 von der Ratskooperation auf den Weg gebrachten Steuererhöhungen auch in diesem Jahr die Grevenbroicher belasten, könne die FDP den Haushalt 2022 nicht mittragen.



Mein Grevenbroich Mit dem vorzeitigen Erreichen des Sanierungsziels in 2023 sieht die Stadt „nach Jahren des Stillstandes“ wieder Licht am Ende des Tunnels, meint Martina Suermann. Diese Entwicklung basiere nicht nur auf „vielen Maßnahmen innerhalb der Verwaltung“, sondern auch auf „mutigen Entscheidungen der Ratsmehrheit“, betont die Fraktionsvorsitzende. Herausforderungen sieht sie einerseits in der Schaffung von Wohnraum, andererseits im Strukturwandel. Bei letzterem gelte es die Frage zu beantworten: „Was geschieht wann mit den Kraftwerksstandorten und wie können die Flächen nachhaltig entwickelt werden?“ Hier wünscht sich Suermann, dass „RWE uns mehr an den Zukunftsplanungen beteiligt“. Ganz oben auf der Agenda stehe zudem die Überarbeitung des Einzelhandels-Konzepts. „Wir müssen an der Attraktivität und der Farbigkeit unserer Innenstadt arbeiten.“